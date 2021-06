Lille e i soldi del Napoli scomparsi per Osimhen: la magistratura indaga

Scoppia il caos tra Napoli e Lille. Il club francese starebbe cercando i soldi incassati dalla cessione di Victor Osimhen e la magistratura al momento sta indagando sulla vicenda.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport informa sulla vicenda venutasi a creare tra il Lille e il Napoli. Sembrerebbe che il club francese starebbe cercando i soldi incassati dalla cessione di Victor Osimhen. Tuttavia, dopo varie inchieste si evince che il Napoli ha rispettato tutte le scadenze, acquistando il calciatore per 70 milioni di euro, diventati in seguito 49 per via delle contropartite tecniche di Karnezis ed i tre giovani della Primavera: Liguori, Palmieri e Manzi.