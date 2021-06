Il Napoli vuole tenere il terzo portiere, ma Contini spinge per il prestito

Il Napoli è a lavoro e quest’oggi l’attenzione è focalizzata tra i pali. Il club tratta per tenere Nikita Contini, ma il portiere non è convinto del progetto.

Nikita Contini non è convinto del progetto propostogli dal Napoli e lancia una controfferta.

Il Corriere del Mezzogiorno racconta di come il Napoli vorrebbe tenere Nikita Contini, tuttavia il portiere preferirebbe andare in prestito altrove per avere l’occasione di giocare, in seguito ad un’annata che non lo ha mai visto scendere in campo. D’altra parte se partisse Ospina, le idee per sostituirlo sono molteplici: Sepe sarebbe utile anche come prodotto del vivaio per e liste, ma c’è anche l’opzione Consigli he va in scadenza nel 2022.

