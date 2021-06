Del Genio: “Il Napoli deve parlare e smontare queste voci, ADL da sempre vuole la Champions”

Lo striscione della curva B lascia perplessi e Paolo Del Genio esprime la sua opinione in merito.

Paolo Del Genio esprime la sua opinione sullo striscione appeso davanti allo Stadio Maradona.

Nel corso di A Tutto Napoli, in onda su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha espresso il suo parere riguardo lo striscione della curva B e le polemiche social su Napoli-Verona: “Per quanto riguarda quel match io non ho alcun sospetto, la mia ricostruzione in merito è tecnico-tattica. Bisogna commentare ciò che abbiamo visto, ovvero una gara giocata male, non diversamente da tante altre, all’andata o col Cagliari poche settimane prima. Le vittorie del Napoli derivano da partite dominate e dai tanti gol fatti, poi solitamente la squadra ha sempre accentuato le difficoltà, io non mi sono mai fidato molto.

Detto questo, da ora il compito del Napoli è annientare queste dicerie e dubbi che si sono diffusi. De Laurentiis poi, ha detto che la Champions ti porta 70 milioni e per farla di indebiti di 200, ma di certo non parla del Napoli che non s’è mai indebitato di 200 (ride, ndr). La gente invece dice che in quella dichiarazione ammette di non essere voluto andare in Champions. Ma quando mai il Napoli ha speso 200 milioni? Li voleva eccome quei 60-70 della Champions, sono anni che lo diciamo, lui ci vuole arrivare in Champions e quest’anno improvvisamente non la voleva più? Il Napoli parli per la gente, non per me che ho la mia idea sulla partita sbagliata tatticamente”.

