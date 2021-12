Calciomercato: Manolas diventa un caso, ad aspettarlo c’è l’Olympiakos?

L’ex difensore della Roma ha perso la titolarità e sul campo non si vede da ottobre

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna parla di Kostas Manolas. Il difensore è stato scavalcato nelle gerarchie da Amir Rrahmani e da ottobre non vede più il campo, a causa di uno stiramento al gluteo subito durante una gara di Europa League. Dopo aver smaltito l’infortunio Poi si è imbattuto in alcuni problemi di stomaco che, racconta il quotidiano, i più maliziosi collegano all’Olympiacos e alla sua voglia di tornare in Grecia.

