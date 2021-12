Siparietto Spalletti Gasperini in diretta: “Dammi la mano c***o”

Siparietto Spalletti Gasperini

Siparietto Spalletti Gasperini avvenuto in diretta ai microfoni di SKY Sport. Protagonista il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, che mentre parlava ha visto passare Gian Piero Gasperini e discostandosi dal microfono ha esclamato:

“Dammi la mano ca**o!”. Spalletti poi si è reso conto che era in diretta televisiva e sorridendo ha detto: “Scusatemi, se no poi dicono che non do la mano”.

