Moviola Napoli-Atalanta: “Regolare primo gol Atalanta, Zapata se tocca lo fa involontariamente”

Moviola di Napoli-Atalanta

Moviola di Napoli-Atalanta del Corriere dello Sport che scrive così:

“Voto 5.5 per Mariani. Se c’è un episodio da portare ad esempio per spiegare il «chiaro ed evidente errore» questo non può che essere il calcio di rigore fischiato al 15’ del secondo tempo ai danni del Napoli. L’abbaglio di Mariani è evidente. Il direttore di gara vede un tocco di mano di Mario Rui che non c’è. Da protocollo, Banti lo richiama all’On Field Review e Mariani revoca il rigore che non c’era.

Regolare il primo vantaggio dell’Atalanta. Zapata, autore dell’assist a Malinovskyi, parte in posizione regolare. C’è il dubbio che il numero 91 dell’Atalanta possa aver toccato il pallone con la mano, ma di sicuro non c’era volontarietà, né posizione innaturale del braccio”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Sacchi: “Il Napoli scivola al 3°posto, ha pagato le tante assenze: niente drammi non è a fine corsa”

Siparietto Spalletti Gasperini in diretta: “Dammi la mano c***o”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La maggioranza è divisa dopo lo ‘strappo’ in Cdm sul contributo di solidarietà