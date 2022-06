Malfitano: “Vicenda Mertens? Sapevo sarebbe finita così, ADL non è mai stato convinto del rinnovo”

Il giornalista dice la sua sul caso Mertens

Mimmo Malfitano, giornalista per la Gazzetta dello Sport, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della situazione Dries Mertens.

Queste le sue parole:

“Fin dall’inizio della vicenda-Mertens non ho mai avuto sentore che si potesse risolvere diversamente. De Laurentiis non ha mai avuto la convinzione di confermare Mertens. Semmai l’avesse fatto, sarebbe stato soltanto per l’insistenza dell’allenatore.

Ma lo stesso Spalletti non ha insistito più di tanto perché non lo ritiene un calciatore di primo piano, ma un comprimario. A differenza di Koulibaly, per il quale Luciano si è speso in privato con De Laurentiis”.

