Koulibaly: il rinnovo non si sblocca e il Barcellona si defila, spunta l’ipotesi addio a zero

Il difensore senegalese potrebbe restare a Napoli fino alla scadenza del suo contratto

Si apre un altro scenario per il futuro di Kalidou Koulibaly. Stando a quanto riferisce da Sportmediaset il difensore senegalese potrebbe restare a Napoli un altro anno per poi anadare a scadenza e lasciare il club in estate del 2023. Un’opzione questa che non accontenterebbe nessuno: né i tifosi che rimanderebbero di solo un anno l’addio al loro beniamino, né la società che perderebbe uno dei migliori centrali al mondo a parametro zero. Ad ora, visto il raffreddamento della pista Barcellona e della situazione relativa al rinnovo che non si sblocca sembra essere la possibilità più concreta.

