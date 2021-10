ADL-Insigne: è di nuovo gelo, a un passo dalla firma salta il rinnovo

De Laurentiis-Insigne: è di nuovo gelo, a un passo dalla firma spunta la richiesta inaccettabile dell’agente del giocatore.

Secondo l’edizione de La Gazzetta dello Sport, tutto il lavoro contrattuale messo in atto da De Laurentiis e l’agente di Lorenzo Insigne, sarebbe andato in fumo. Tra le parti l’accordo era chiaro: mantenere l’attuale contratto, senza tagli, per altri cinque anni. Tuttavia, non è bastato per avvicinare definitivamente per parti in chiave rinnovo.

La proprietà, mettendo in primo piano le esigenze del club, aveva preso la decisione di dare un’importante accelerata, che in estate sembrava essere impraticabile, ma non ha ugualmente convinto l’agente del giocatore, che alla firma ha chiesto 7 milioni di euro. Una richiesta che ha, ovviamente, bloccato nuovamente la trattativa, con il presidente che accetterà di riparlarne solo alle proprie condizioni.

