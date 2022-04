Cena blindata Napoli, De Laurentiis è arrivato a Pozzuoli

Aurelio De Laurentiis è arrivato a Pozzuoli in occaione della cena blindata del Napoli.

Manca davvero poco all’inizio della cena a cui prenderanno parte il Presidente Aurelio De Laurentiis, Luciano Spalletti e tutti i membri della SSC Napoli. Il Presidente sarebbe infatti già arrivato sul luogo in cui essa avverrà: l’hotel Serapide di Pozzuoli. La notizia è riportata da Manuel Parlato, giornalista di Sport Italia.

Si parlerà certamente del periodo negativo che il Napoli sta attraversando, caratterizzato da qualche sconfitta di troppo e dalla conseguente perdita di importanti punti in classifica. Certamente sarà un confronto costruttivo in cui si cercheranno di intendere le cause di ciò e trovare un eventuale soluzione.

