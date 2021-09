Ibrahimovic di nuovo out, nuovo infortunio per lo svedese

Ibrahimovic si ferma ancora, out per Liverpool

Il Milan perde nuovamente Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha subito un nuovo infortunio che, lo terrà fuori dalla sfida contro il Liverpool.

Tegola per Pioli alla vigilia del ritorno del Milan in Champions League. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport“, Il tecnico dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, tornato in campo per mezzora domenica contro la Lazio (e subito in gol) dopo un’assenza di 4 mesi. Lo svedese si è fermato per un problema a un tendine d’Achille e non è stato convocato per la sfida di Anfield.