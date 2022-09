Rangers-Napoli sarà trasmessa in chiaro: Canale Tv e orario

Rangers-Napoli sarà trasmessa in chiaro

Rangers-Napoli sarà trasmessa in chiaro, arriva la conferma da Mediaset. La sfida di Champions League si giocherà mercoledì 14 settembre ore 21.00, sarà visibile in diretta tv in chiaro su Canale 5 (disponibile in HD su digitale terrestre e Tivusat ma anche al numero 105 del decoder Sky). Nonostante il rinvio di un giorno Rangers Napoli sarà in chiaro in Tv sui canali Mediaset.

