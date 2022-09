Rangers-Napoli trasferta vietata: le modalità di rimborso dei biglietti

Rangers-Napoli, le modalità di rimborso dei biglietti

Rangers-Napoli le modalità di rimborso dei biglietti. Il match di Uefa Youth League è stato posticipato a mercoledì 14 settembre alle ore 15:00 CET. La Uefa ha anche comunicato che la trasferta è stata vietata dal governo UK ai tifosi ospiti e che pertanto la SSC Napoli avrebbe provveduto al rimborso dei biglietti acquistati.

Le modalità di rimborso dei biglietti

Gli annulli e gli storni dei tagliandi verranno effettuati entro mercoledì 14/9. Il rimborso, al netto delle Commissioni di Servizio, verrà effettuato mediante riaccredito sulla carta di credito utilizzata e tale operazione sarà visibile indicativamente a partire

dal mese successivo dal compimento dell’operazione di rimborso.

fonte : sscnapoli.it

La Uefa e il club invitano i sostenitori del Napoli a non recarsi al match in programma, con o senza titolo di accesso, e fa sapere che il settore ospiti sarà chiuso per i sostenitori scozzesi nella partita di ritorno prevista a Napoli il prossimo 26 ottobre.

