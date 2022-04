Napoli: Meret per il futuro? I tifosi sui social hanno già deciso

Il grave errore che ha favorito la vittoria dell’Empoli è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso

“Alex Meret non può essere il futuro portiere del Napoli!“. I tifosi sui social hanno reso chiari i loro sentimenti verso il portiere ex Udinese, acquistato dai partenopei nell’estate del 2018. L’erroraccio contro l’Empoli, costato il pareggio momentaneo dei toscani contro gli uomini di Spalletti e che ha indirizzato la gara verso la sconfitta azzurra è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Su Twitter le critiche verso l’estremo difensore classe 97′ sono innumerevoli, con i supporter partenopei che si oppongono a un futuro del giocatore da titolare, chiamando a gran voce per il rinnovo di David Ospina.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Plastino: “Non credo che Spalletti continuerà con il Napoli”

Calciomercato Napoli, piace Frattesi: altri due club italiani su di lui

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

25 aprile: le due piazze di Roma, via striscioni anti-Usa