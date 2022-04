Cassano: “Rompiono i c******i a Spalletti, ma la colpa è dei giocatori”

L’ex Roma, Inter e Real Madrid punta il dito contro i giocatori azzurri

Antonio Cassano ha analizzato la sconfitta del Napoli contro l’Empoli e l’operato di Spalletti nel suo intervento alla BoboTV.

Queste le sue parole:

“Stanno iniziando a rompere i coglioni a Spalletti. Spalletti ad un mese dalla fine ha portato la squadra a giocarsi il campionato, i suoi meriti sono da 10 in pagella. Ha valorizzato tantissimi giocatori, ha fatto davvero un lavoro eccezionale. Pressione? Io non posso pensare che all’81’ sei sul 2–0 contro l’Empoli e crolli. I tre gol presi dal Napoli sono uno peggio dell’altro, una roba fuori dal mondo. Nelle ultime tre partite la prestazione migliore è stata contro l’Empoli, ma ripeto che non posso pensare che i giocatori si fermano per la pressione.

Adesso il Napoli rischia di non arrivare neanche terzo ma quarto. Al Napoli servono dei leader perchè quando c’è da risolvere le partite servono determinati giocatori. Come fanno i giornalisti a criticare Spalletti parlando di disastro e criticare le sue scelte? 80 minuti, vinco 2-0 a Empoli, i giocatori ne fanno una più di Bertoldo e la colpa è di Spalletti? Come si fa a criticarlo? E’ l’unico da cui ripartire l’anno prossimo”.

