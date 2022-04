Rivoluzione Napoli, De Laurentiis e Spalletti impegnati nella pianificazione

Secondo Il Mattino Luciano Spalletti ed Aurelio De Laurentiis starebbero già programmando la rivoluzione estiva del Napoli.

Il Napoli non trova la vittoria da tempo in campionato, ma nonostante ciò il Presidente Aurelio De Laurentiis ed il tecnico Luciano Spalletti non si perdono d’animo.

Secondo il quotidiano Il Mattino entrambi, insieme a Cristiano Giuntoli, starebbero preparando la rivoluzione relativa alla stagione estiva.

Dal quotidiano si legge:

“Spalletti sta pianificando la rivoluzione della prossima estate con Giuntoli e De Laurentiis. Kvaratskhelia ha avuto il suo ok. Sarà l’estate di cinque o sei cambi e dell’abbassamento del monte ingaggi: Spalletti sa che questa che verrà sarà una specie di anno zero. E lo ha accettato. E come ha svelato lui stesso, pure per il futuro di Mertens è stato chiesto il suo parere da De Laurentiis.”

