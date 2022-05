Capello: “Spalletti non può giustificarsi con la Champions, questo Napoli poteva vincere lo Scudetto”

L’ex tecnico critica le parole di Luciano Spalletti nel post Napoli-Sassuolo

Fabio Capello, ha commentato Napoli-Sassuolo e le parole di Spalletti al termine della gara a Sky Sport.

Queste le sue parole:

“Quando Spalletti dice che arriva secondo o terzo e va in Champions League per me è una giustificazione che non è accettabile. Il Napoli aveva la squadra per vincere il campionato, l’allenatore non può giustificarsi con i numeri e rivendicando il piazzamento Champions”.

