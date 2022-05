Calciomercato: Fabian verso l’addio e rinnovo per Koulibaly, il punto su Osimhen

Il giornalista di Sky Sport fa il punto sul mercato del Napoli

Massimo Ugolini, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle possibili mosse di mercato dei partenopei.

Queste le sue parole:

“Ci sarà la partenza certa di Insigne, il Napoli sta cercando giocatori in target Napoli per sostituire chi partirà. Un altro nome su cui si punta l’attenzione è quello di Fabian Ruiz, in scadenza tra un anno. Il Napoli non vuole ritrovarsi nella condizione di dover perdere il giocatore a zero. La plusvalenza di Fabian Ruiz, l’abbattimento del monte ingaggi, ma ciò che sposterà gli equilibri sarà se il Napoli riuscirà a mantenere integro l’asse sul quale ha costruito le speranze scudetto, ovvero Koulibaly, Anguissa e Osimhen.

Su Koulibaly il discorso non è relativo soltanto al contratto in scadenza tra un anno e mezzo, ma soprattutto un discorso più ampio e sentimentale. Quindi c’è ottimismo sul rinnovo del giocatore. Discorso diverso per Osimhen perché dovesse arrivare un’offerta non inferiore ai 100 milioni, ovviamente il Napoli aprirebbe la trattativa. Più chiara la situazione Anguissa percentuale verrà riscattato per una cifra intorno ai 15 milioni”.

