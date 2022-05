Napoli, rinnovo Mertens: spunta un indizio da parte di De Laurentiis

Napoli, spunta un indizio da parte di Aurelio De Laurentiis relativo al rinnovo di Dries Mertens

Il contratto di Dries Mertens con il Napoli scadrà il prossimo 30 giugno. Per adesso non c’è stato alcun rinnovo ma il Presidente azzurro ha fatto un gesto che non è passato inosservato. Aurelio De Laurentiis ha postato una foto con l’attaccante belga ed il figlio Ciro Romeo, appena nato. La didascalia che accompagna l’immagine non ha potuto non suscitare un briciolo di speranza tra i tifosi.

Ecco quanto riportato da Sportmediaset:

“Un tweet del Presidente, Aurelio De Laurentiis, che ha postato una foto in compagnia del suo bomber e del figlioletto nato da poco, anche lui con una divisa partenopea. “Per adesso ho fatto un contratto a Ciro Romeo..”, ha scritto Adl. Anche la firma del papà, il cui contratto scade il 30 giugno, non sembra dunque lontana..”

