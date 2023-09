Repubblica – Giuntoli: “Osimhen? Senza stop pandemia avrebbe fatto 30 gol in Francia e ora sarebbe in Premier”.

L’edizione odierna del quotidiano, ha intervistato l’ex ds azzurro, Cristiano Giuntoli. L’ormai juventino, ha parlato non solo della sua nuova squadra, ma anche di alcune delle sue operazioni durante il periodo a Napoli:

“La Next Gen è fondamentale per abbassare ingaggi ed età media. Le seconde squadre costano, ma l’investimento torna moltiplicato e infatti gli altri club ci stanno pensando. E poi, questo ci aiuta a creare il senso di appartenenza nei giovani. Quanto allo scouting, ho trovato qui grandi professionalità. Oggi nel calcio tutti sanno tutto, è difficile battere sul tempo gli altri e fare affari a costi contenuti. Io a Napoli ho colto delle coincidenze: senza la guerra non avrei preso Kvara a quel prezzo, senza lo stop per la pandemia forse Osimhen avrebbe fatto 30 gol in Francia e sarebbe finito in Premier”.

