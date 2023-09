NUMERI PRIMI – Lecce-Napoli: statistiche, precedenti e cenni storici

Lecce-Napoli – Precedenti, curiosità e statistiche sulla sfida valida per la sesta giornata di campionato.

Sabato 30 settembre alle ore 15 il Napoli di Rudi Garcia sfiderà il Lecce di Roberto D’Aversa presso lo Stadio Via del Mare. Il Napoli riparte dalla vittoria portata a casa contro l’Udinese solo tre giorni fa e tenterà sicuramente di continuare la striscia di risultati positivi. Grazie a questa vittoria la squadra è a quota 11 punti nella classifica di Serie A, proprio come il suo avversario. I due club infatti hanno in comune l’aver collezionato fino ad ora tre vittorie due pareggi ed una sconfitta. Il club giallorosso però deve lasciarsi alle spalle la sconfitta contro la Juventus per 1-0.

I precedenti tra Lecce e Napoli

Lecce e Napoli si sono sfidati in tutto nella massima serie calcistica 12 volte. La squadra di casa ha vinto in tre occasioni, mentre il Napoli ha portato a casa i tre punti per quattro volte. I pareggi sono in tutto cinque. Gli ultimi tre incontri nello stadio leccese si sono conclusi con una vittoria da parte degli azzurri, l’ultima vittoria dei pugliesi risale all’anno 2011, mentre per ricordare il pareggio più recente si deve tornare addirittura al 2009.

Statistiche

Secondo quanto afferma Opta il Napoli è andato in gol nelle ultime 13 sfide contro il Lecce: l’episodio più recente in cui la porta salentina è rimasta inviolata risale al lontano 1997. D’altra parte i giallorossi hanno subito solo due reti negli ultimi quattro match disputati; in aggiunta dall’inizio della stagione il club ha vinto tutti gli incontri casalinghi.

Arbitro

L’arbitro chiamato a dirigere il match è Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Il fischietto piemontese ha incontrato il club partenopeo in otto occasioni; la squadra di Rudi Garcia ha un bilancio più che positivo con il Direttore di gara che conta sette vittorie ed una sola sconfitta. Quest’ultima avvenne è avvenuta proprio durante l’ultimo incontro ed è coincisa con una delle poche sconfitte del Napoli durante la scorsa stagione, quella contro la Lazio. Il Lecce non ha mai perso alcuna gara sotto la guida di Luca Pairetto: nei tre incontri avvenuti la squadra ha collezionato una vittoria e due pareggi.

Maria Marinelli

