Atalanta-Napoli, Spalletti lancia Zanoli. Zielinski partirà dalla panchina

Atalanta-Napoli, Zanoli titolare

Atalanta-Napoli sarà un crocevia molto importante per la formazione di Spalletti, che sembra aver ormai deciso l’undici titolare. In porta ci sarà Ospina, a destra esordio dal primo minuto per Zanoli che andrà a sostituire Di Lorenzo. Il pacchetto arretrato verrà completato da Koulibaly, Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo Lobotka agirà da play, ai lati ci saranno Anguissa e Fabian Ruiz. Zielinski partirà nuovamente dalla panchina. In attacco spazio a Mertens, che sarà affiancato da Insigne a sinistra e Politano a destra.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian; Politano, Mertens, Insigne.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Spalletti glissa sul caso Osimhen. Ma il nigeriano doveva tornare ieri

Kvaratskhelia dice si al Napoli, pronto un contratto fino al 2027

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucraina: forti esplosioni a Odessa, città sotto attacco