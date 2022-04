La Gazzetta dello Sport – Napoli in pole position, ha segnato più di Inter e Milan nelle ultime dieci partite.

L’incredibile primato del Napoli in Serie A è memorabile, nelle ultime dieci partite ha segnato più di Inter e Milan:

“Di sicuro la squadra azzurra sta mostrando di avere più carburante, nel senso di capacità di trovare gol, anche in situazioni e con giocatori diversi. Per prendere un po’ il polso di questo campionato consideriamo le ultime 10 giornate e scopriamo che i ragazzi di Luciano Spalletti hanno segnato quasi il doppio del Milan (19 contro 10) e ben 7 gol più anche dell’Inter”

Al di là dell’evidenza di un cannoniere micidiale come Victor Osimhen, che ha segnato 6 reti in questo periodo, ci sono altri nove giocatori andati in gol. In questa fase della stagione, con la stanchezza che mina muscoli e menti, portare 10 diversi giocatori in 10 partite a segno, significa che Spalletti sta giostrando al meglio la sua rosa e riesce a proporre soluzioni offensive diverse e anche sorprendenti per le difese avversarie”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Santacroce: “Osimhen è imprevedibile, difficilissimo da marcare”

Calciomercato: rifiutata un’offerta da 100 milioni per Osimhen

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Casi di salmonella, si ferma fabbrica Ferrero Belgio