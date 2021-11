Chiellini: “I romantici come me vorrebbero l’abolizione del VAR”

L’intervista di Chiellini

Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN, dove ha parlato anche dei progressi tecnologici nel calcio. Ecco quanto dichiarato:

“Noi romantici vorremmo l’abolizione del VAR, togliere il fuorigioco o rimettere il passaggio indietro al portiere , il mondo sta andando avanti e non bisogna precludersi il cambiamento. Trovare persone che insieme possano discutere per migliorare il calcio credo sia essenziale. In questo momento manca proprio il dialogo e si sta andando verso una situazione insostenibile per tutti: per noi e per i club. Anche i tifosi lo percepiscono”.

