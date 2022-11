Camerun, scoppia il caso Anguissa: “Antipatico e bambino!”

In Camerun usano parole pesantissime sul centrocampista del Napoli, Frank Anguissa

In Camerun scoppia il caso Anguissa. Il centrocampista del Napoli si trova nel mezzo della bufera dopo l’attacco verbale di Jean Crépin Nyamsi, ex candidato alla presidenza di FECAFOOT (federcalcio camerunense) e presidente di Dihep Di Nkam, che ha scritto una lettera criticando aspramente il giocatore.

Queste le sue parole:

“Anguissa potrebbe avere problemi con il presidente Eto’o e l’allenatore. E’ antipatico coi compagni e da presidente FECAFOOT non accetterei un comportamento simile. Anguissa deve condividere la bella atmosfera col sorriso, non farlo mi manda fuori di me. Condanno il suo comportamento da bambino. Mai un sorriso, che ci va a fare in campo? Che riprenda subito il volo!”.

Fonte foto: Instagram @anguiss_29

