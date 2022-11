Juve: Allegri spera nel recupero di Pogba per il match contro il Napoli

Le ultime sul rientro di Paul Pogba

Napoli-Juventus, gara valevole per il diciottesimo turno di Serie A, si giocherà venerdì 13 gennaio 2023 allo Stadio Diego Armando Maradona, ore 20.45. Tuttosport nella sua edizione di oggi rivela che Max Allegri spera di riavere a disposizione Paul Pogba per la trasferta di Cremona il prossimo 4 gennaio, o al massimo per lo scontro diretto a Fuorigrotta contro i partenopei.

Fonte foto: Instagram @paulpogba

