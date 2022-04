Ospina destinato all’addio, anche Meret in bilico

Focus sui portieri del Napoli sull’edizione odierna di Repubblica. Non sembrano esserci dubbi sull’addio di David Ospina, che sarà titolare fino alla fine del campionato per poi partire per scadenza del contratto. Meret ha recuperato, per ora si accomoda in panchina ed il suo futuro – si legge – non è ancora scritto: in ballo c’è il rinnovo del contratto in scadenza 2023 e le parti dovrebbero incontrarsi presto ma nessuno scenario è scontato.