Soviero: “Meret pecca di personalità, Fiorentina e Roma ti fanno giocare”

L’ex portiere dice la sua sulle questioni in casa Napoli

Salvatore Soviero, ex portiere tra le tante di Genoa e Salernitana, è intervenuto a ‘Club Napoli All News’ in onda su Teleclub Italia. Nel suo intervento ha parlato dei prossimi impegni del Napoli e del dualismo Ospina-Meret.

Queste le sue parole:

“Napoli? Fiorentina e Roma sono abbordabili perché ti fanno giocare. il Napoli ha difficoltà proprio con le squadre che si chiudono. A Meret manca la personalità. I talenti italiani sono bruciati in partenza perché sono subito attaccati ad ogni errore. Eppure, i più grandi preparatori per i portieri ce li abbiamo in Italia. Il Napoli, per puntare su Meret il prossimo anno, paradossalmente manderebbe via Ospina che potrebbe farti vincere il campionato“.

