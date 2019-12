Bomba di mercato – Ancelotti vuole Insigne all’Everton

Bomba di mercato – L’allenatore avrebbe preso in seria considerazione l’idea di portare il napoletano in Inghilterra

Bomba di mercato che arriva dalla Francia. Secondo quanto scrive Le10sport.com, Carlo Ancelotti starebbe pensando di rinforzare l’attacco dell’Everton e avrebbe fatto il nome di Lorenzo Insigne! “Secondo le nostre informazioni, Carlo Ancelotti sognerebbe un attaccante molto specifico: Lorenzo Insigne. Dopo averlo allenato a Napoli –continua il portale– il nuovo tecnico dell’Everton avrebbe preso seriamente in considerazione l’idea di portarlo in Inghilterra. Corteggiato per diverse stagioni, Insigne ha ripetutamente espresso il desiderio di raccogliere una nuova sfida. Finora bloccato dai dirigenti italiani e in particolare dal presidente De Laurentiis, il 28enne sarà costretto a rimanere ancora se l’Everton lanciasse un’offensiva nei suoi confronti? Si vedrà a gennaio!”

