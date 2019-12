Dalla Francia – Premier League, Ancelotti ha chiesto un azzurro: lo vuole già a gennaio!

Tweet on twitter

Premier League, Ancelotti vuole il capitano del Napoli Lorenzo Insigne

Calciomercato Napoli – Carlo Ancelotti, nuovo tecnico dell’Everton, vuole Lorenzo Insigne in Premier League. Ecco quanto riportato dal quotidiano francese Le10sport.com.

Ancelotti ha iniziato il suo viaggio in Premier League con una vittoria ed avrebbe richiesto un attaccante per rinforzare la rosa: Lorenzo Insigne.

