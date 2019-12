Fabián Ruiz primo obiettivo del Real Madrid che accelera per averlo a giugno

Fabián Ruiz ha deciso che la sua prima opzione è quella di indossare il bianco la prossima stagione. A Madrid sono ottimisti sulla firma in estate

Non solo il Napoli è vigile sul mercato per trovare calciatori adatti a ricoprire ruoli non del tutto coperti nella squadra azzurra. Alcune voci di mercato arrivano anche dalla Spagna e riguardano uno dei giovani calciatori del club azzurro.

Fabián Ruiz, centrocampista del Napoli, è il primo obiettivo del Real Madrid che ridistribuirà anche i prestiti -come Odegaard e Achraf- per rafforzare l’organico del 2020-21. Riporta il quotidiano spagnolo AS che nel club bianco sono già al corrente che, nonostante molti grandi club europei siano interessati al calciatore spagnolo, Fabián ha deciso che la sua prima opzione è quella di indossare il bianco la prossima stagione. Questo aspetto ha portato ad intensificati i contatti con l’ambiente del calciatore. Quindi dalla Spagna fanno sapere di un’accelerazione per avere il centrocampista a giugno.

L’interesse è datato ed AS lo aveva riportato lo scorso giugno. Tuttavia, il Madrid non ha forzato per condurre una trattativa, perché De Laurentiis ha rifiutato di negoziare e perché Fabian voleva continuare un altro corso a Napoli per assicurarsi la sua presenza nel prossimo Eurocup. Ora la situazione è molto diversa.

