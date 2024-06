Corriere dello Sport – Olivera, Conte pensa a un ruolo inedito per lui

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sui piani di Antonio Conte. Non solo mercato, il tecnico sta già studiando nuovi schemi e ruoli per i suoi nuovi giocatori. Il protagonista in questione è Mathias Olivera, che non vede l’ora di conoscere. Il difensore del Napoli ha le caratteristiche giuste per il gioco veloce, aggressivo, fisico e verticale, che l’allenatore ha sempre esercitato.

Conte è incuriosito dal giocatore e seguirà con attenzione i suoi progressi, immaginando anche la sua collocazione tattica per la prossima stagione. Partirà sempre con un ruolo neutrale, come terzino di spinta, ma all’occorrenza potrebbe sperimentare nuove soluzioni, magari come possibile braccetto sinistro se sarà difesa a tre. Tutte valutazioni che Conte metterà in atto durante il ritiro estivo.

