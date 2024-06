TMW Radio – Zazzaroni: “Motta-Juve? Sta chiedendo la luna come giocatori”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è intervenuto durante la trasmissione ‘Maracanà’, per parlare dei nuovi acquisti in panchina:

Che dice di Bologna, Juventus e Inter?

“Per il Bologna sarà una zavorra la Champions ma Italiano non dovrà fare miracoli. Gli si chiederà di rimanere magari in Europa. Me ne hanno parlato bene di Italiano, che è molto bravo e intelligente in campo. Thiago Motta-Juve? Sta chiedendo la luna come giocatori. Giuntoli mi ha detto che non ha ancora firmato e ci sono ancora alcune cose che deve chiarire e penso che Giuntoli andrà lì per parlarci. Motta vuole incidere molto sulle scelte della squadra e la Juve non ha tutte queste risorse. Ma ha le idee chiare e vuole andare alla Juve per vincere e cambierà molto nella squadra. L’Inter rimane favorita”.

E su Conte e De Rossi?

“Conte è la più bella notizia che potesse arrivare, riporta entusiasmo a Napoli. Splendido il lavoro di De Rossi, spero che gli diano i giocatori per fare una bella Roma. Sono molto curioso di cosa faranno, che investimenti ci saranno. Chiesa è una possibilità per i giallorossi, mentre Lukaku no al Milan, quindi si può portare a casa con meno di quanto vuole il Chelsea, sempre che il Napoli venda Osimhen. Zirkzee? Chi può pagare 15 mln di commissioni?”.

