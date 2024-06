Radio Kiss Kiss Napoli – Specchia: “Bellanova è il miglior esterno destro italiano, ci pensi Conte”

L’allenatore Paolo Specchia, in diretta a Radio Goal, ha parlato della situazione in casa Napoli: “Buongiorno al Napoli? Direi che sarebbe l’affare giusto. Insieme a Calafiori e Scalvini è tra i migliori centrali del calcio italiano. Buongiorno è un’operazione molto complicata, ma sarebbe un acquisto anche in prospettiva.

Modulo di Conte? Uno come lui che vuole riscatto e viene in una piazza delusissima, ricorrerà a tutto il suo sapere. Lui ha dimostrato di essere versatile tatticamente, dipende dagli uomini che trova. Una cosa è certa, Conte darà il massimo per sè stesso e per la città di Napoli.

Bellanova? E’ il miglior esterno destro italiano, poi Conte insegna tanto. Bellanova è un ragazzo intelligente e se ha un maestro di tattica come Conte può ancora migliorare”.

