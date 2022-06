Pistocchi sul mercato Napoli: “Vanno confermati questi quattro nomi: vi spiego”

Pistocchi sul mercato Napoli

Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione ‘Radio Goal’. Ecco quanto ha dichiarato:

“Il Napoli, per migliorare la situazione di questa stagione, deve confermare Ospina, Koulibaly, Lobotka e Osimhen. Solo intorno a loro può creare la squadra. Ospina e Koulibaly sono fondamentali per il gioco di Spalletti. Poi deve crescere sugli esterni e avere un’alternativa valida ad Osimhen. Sarà una stagione complicata, visto quanto si stanno rinforzando le altre avversarie. La corsa Champions diventerà ancora più difficile. Non è detto che per migliorarsi si deve spendere tanto, vedi Anguissa, ma si deve essere più bravi degli altri.

Portiere? Da ragazzo c’erano i portieri volanti e il calcio di oggi non può fare a meno di questa innovazione”.

