Corriere del Mezzogiorno – Tentativo in extremis per Koopmeiners: ‘no’ secco dell’Atalanta a due offerte del Napoli.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, il reparto su cui il Napoli sta concentrando le proprie attenzioni è il centrocampo. Il quotidiano, ha fatto presente la mossa degli azzurri per Koopmeiners: “È arrivato Cajuste in luogo di Ndombele, prima che Zielinski decidesse di restare il Napoli ha inseguito il sogno Koopmeiners con due offerte presentate all’Atalanta: una di 37,5 milioni di euro e l’altra di 45 entrambe rifiutare e poi si è lanciato nella trattativa per Gabri Veiga che alla fine sembra aver scelto l’Al Ahli”.

Fonte foto: Flickr.com

