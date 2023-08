Corriere del Mezzogiorno – Niente Herta Berlino per Demme, spunta una meta turca: tempo fino all’8 settembre.

L’edizione odierna del quotidiano conferma la fine della trattativa tra Herta Berlino e Diego Demme. Il centrocampista non si trasferirà, perché nel suo ruolo avanza la trattativa del club tedesco per Bilal Hussein dell’Aik Solna. Tuttavia, per l’azzurro ormai in uscita dal Napoli, potrebbe esserci un’altra soluzione: “qualche proposta potrebbe arrivare dal mercato turco che chiude anche più tardi, l’8 settembre“.

