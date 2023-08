Anguissa recupera per Napoli-Sassuolo, per lui un posto da titolare

Il centrocampista del Napoli André-Frank Anguissa avrà un posto da titolare in occasione della sfida tra Napoli e Sassuolo.

Domenica 27 agosto ci sarà la sfida di campionato tra Napoli e Sassuolo; tra i titolari azzurri ci sarà anche il centrocampista André Frank Anguissa. Il giocatore aveva subito un infortunio durante il ritiro estivo a Castel di Sangro, in particolare aveva riportato una distrazione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra. Fortunatamente però avrebbe recuperato del tutto, motivo per il quale sarà schierato in campo dal primo minuto.

Ecco cosa riporta la Gazzetta dello Sport:

“Intanto il tecnico francese ha recuperato tutti gli atleti e dunque può decidere come schierare la squadra domani sera contro il Sassuolo, compreso Fran Zambo Anguissa che sta ritrovando la condizione migliore. Dunque vedremo di fatto la squadra dello scudetto, con l’eccezione di Kim Minjae, passato al Bayern Monaco (al suo posto probabilmente il brasiliano Juan Jesus).”

