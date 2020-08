Calciomercato, per il Napoli saranno almeno sei le cessioni

Il Napoli prepara le cessioni

Dopo l’arrivo di Vicotr Osimhen, il Napoli pensa a sfoltire la rosa. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, saranno almeno sei i calciatori ad essere ceduti.Il primo della lista è Arek Milik, ma per il polacco De Laurentis è stato chiaro. Va via solo alle condizioni del Napoli. Poi ci sono Llorente e Younes, che sembrano già stati promessi al Benevento. Ounas è in attesa di sistemazione, mentre Allan potrebbe raggiungere Ancelotti all’Everton. Discorso diverso per Lozano, che potrebbe finire in prestito per una stagione al Parma. Ma il messicano ha convinto nelle sue ultime uscite, con Gattuso che potrebbe anche riconfermarlo.

