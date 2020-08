Callejon tornerà in Spagna. I motivi del mancato rinnovo

Callejon non rinnova e torna in Spagna

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, ormai il destino di Josè Callejon è già stato deciso. Il calciatore tornerà in Spagna, non avendo trovato l’accordo per prolungare ulteriormente il suo contratto in scadenza. Secondo il quotidiano, la scelta di De Laurentiis di non trattenerelo è dovuta all’età del calciatore. Lo spagnolo ha così salutato Napoli dopo 7 lunghi anni, in un San Paolo deserto senza ricevere l’affetto dei suoi tifosi.

