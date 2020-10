Bakayoko: buona la prima. Spunta un retroscena sulla trattativa

E’ stato l’ultimo ad arrivare a Castelvolturno ma subito è stato schierato mostrando le sue doti.

Bakayoko è il centrocampista che mancava al Napoli. Nessun calciatore azzurro, infatti, aveva la sua fisicità dote che, a dirla tutta, non era stata mai richiesta in passato. L’idea è nata da Gattuso che ha convinto Giuntoli ad imbastire la trattativa. Con lui in campo, infatti, gli azzurri si possono permettere il lusso di schierare 4 attaccanti grazie alla sua dica.

Una trattativa che si è rivelata un vero affare considerando che il prestito, prevede che il Chelsea paghi il 50% dell’ingaggio del giocatore.

A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport.

