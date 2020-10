FantAzzurri, la lega dei tifosi azzurri

ForzAzzurri.net e First Radio Web, presentano la prima edizione di FantAzzurri la lega di Fantacalcio dedicata a tutti i tifosi azzurri. Il nostro intento, è quello di creare una comunità dove divertirsi con il gioco legato al calcio più famoso d’Italia. L’iscrizione è totalmente gratuita, ma nonostante tutto ci saranno premi. Per partecipare, poteve scriverci in privato alla nostra pagina Facebook ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli.

Il Regolamento

FantAzzurri, avrà un regolamento semplice e senza alcun fraintendimento. Ci appoggeremo ad una piattaforma, dove verranno elaborati risultati e classifiche. La competizione avverrà attraverso scontri diretti, con gironi di andata e ritorno. Le regole, saranno chiare e si potranno consultare nel menù della lega.

I Premi

I premi che verranno messi in palio, non saranno di natura economica. Premieremo il migliore della settimana, il migliore del mese e il vincitore finale in questo modo:

Il Top della Settimana, sarà ospite nella nostra trasmissione che andrà in onda in diretta Facebook sulla nostra pagina ForzAzzurri.net – La voce dei tifosi del Napoli e sarà dedicata ai consigli di giornata. Verrà premiato il fantallenatore, che avrà totalizzato più punti con la formazione schierata;

Il Top del Mese, verrà ospitato nella nostra trasmissione di FantAzzurri. Inoltre parteciperà al nostro format Mezz’ora prima\Mezz’ora dopo, che andrà in onda in diretta Facebook in occasione delle gare del Napoli. Il top del mese, vedrà vincitore chi nel corso dell’intero mese avrà totalizzato il maggior numero di punti durante le gare disputate;

Il vincitore finale della Lega, invece, sarà nostro ospite all’interno della trasmissione NapoletiAmo web dove sarà presente anche l’opinionista Marika Fruscio. L’invito sarà esteso anche per la prossima stagione, garantendo almeno una partecipazione mensile.

