Ultim’ora shock – Sampdoria, il Presidente Ferrero minacciato di morte: “Ti ammazziamo”

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ancora minacciato: “Vengano da me, io voglio bene a tutti”

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha ricevuto minacce, anche di morte: “Ti facciamo fuori, guardati le spalle”, “Ti ammazziamo”, e ​”proiettili spediti a casa, striscioni davanti Casa Samp, lancio di oggetti, blitz in 50 sotto l’abitazione di Roma, vetri spaccati”. E’ quanto denunciato dal patron doriano ieri direttamente in casa sua ai poliziotti della Capitale. A riportarlo è l’agenzia Adkronos

Ferrero ha poi così parlato a Telenord:

“​Chi mi minaccia è invisibile, non so chi siano i mandanti, ma vado avanti a barra dritta con il mio lavoro cercando di fare sempre meglio. Ho paura per i miei figli, solo questo, ma il lavoro mi aggrada e non mi fa pensare a persone che, se fanno quello che fanno, hanno qualche problema. Vengano a dirmelo vis a vis, io voglio bene a tutti“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ultim’ora – Juventus-Napoli, la sentenza è rimandata alla prossima settimana

UFFICIALE – Covid-19, l’Inter si ammala: altri due positivi in rosa. Adesso sono 4 i giocatori infettati

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: in Fvg ligi e preoccupati, misure rispettate