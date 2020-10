Ultim’ora – Juventus-Napoli, la sentenza è rimandata alla prossima settimana

Juventus-Napoli, la sentenza del Giudice Sportivo non arriverà prima della prossima settimana

La sentenza che tutta l’Italia pallonara (e non solo) attende sulla vicenda Juventus-Napoli non arriverà prima della prossima settimana. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, ci sarà un supplemento d’indagine e il Giudice Sportivo si prenderà un altro po’ di tempo. Si tende ad escludere il 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri, ma il Napoli potrebbe avere un’ammenda ed un punto di penalizzazione.

