UFFICIALE – UEFA, premio miglior calciatore dell’anno: tre centrocampisti

EUFA, premio al miglior calciatore dell’anno: tre centrocampisti

UEFA, premio al miglior calciatore dell’anno se lo giocano tre centrocampisti, il premio verrà assegnato il 26 agosto a Istanbul. Ecco chi sono i finalisti: l’italiano Jorginho vincitore dell’ultima Champions League con il Chelsea e dell’Europeo con l’Italia, il compagno di squadra N’Golo Kanté e il belga del Manchester City Kevin De Bruyne. Di seguito il comunicato della UEFA:

“Per il premio al miglior giocatore, i tre finalisti sono stati selezionati da una giuria composta dai 24 allenatori delle squadre partecipanti a UEFA EURO 2020, dagli 80 allenatori delle squadre partecipanti alla fase a gironi di UEFA Champions League e UEFA Europa League 2020/21 e da 55 giornalisti (uno per ogni federazione UEFA) selezionati dal gruppo European Sports Media (ESM). Gli allenatori e i giornalisti dovevano selezionare tre giocatori, assegnando cinque punti al primo, tre al secondo e uno al terzo. Quindi, sono stati sommati i punti per ogni giocatore fino a stilare una classifica. Gli allenatori non potevano votare giocatori della loro squadra.

I tre giocatori più votati sono, in ordine alfabetico:

Kevin De Bruyne (Belgio – Manchester City FC)

Jorginho (Italia – Chelsea FC)

N’Golo Kanté (Francia – Chelsea FC)

Gli altri giocatori della top ten

4 Lionel Messi (Barcellona, ora al Paris e Argentina) – 148 punti

5 Robert Lewandowski (Bayern e Polonia) – 140 punti

6 Gianluigi Donnarumma (AC Milan, ora al Paris e Italia) – 49 punti

7 Kylian Mbappé (Paris e Francia) – 31 punti

8 Raheem Sterling (Man. City e Inghilterra) – 18 punti

9 Cristiano Ronaldo (Juventus e Portogallo) – 16 punti

10 Erling Haaland (Dortmund e Norvegia) – 15 punti

