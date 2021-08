UFFICIALE – Niente Napoli, Emerson è un nuovo giocatore dell’Olimpique Lione: le cifre

Emerson Palmieri è un nuovo giocatore dell’Olimpique Lione

Niente Napoli, Emerson è un nuovo giocatore dell’Olimpique Lione. L’italo-brasiliano, seguitissimo dal Napoli, si trasferisce in Francia, a darne l’annuncio è lo stesso club francese su Twitter. L’esterno italiano ex Roma, viene ceduto dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto. Il costo dell’operazione è di 500mila euro, che con determinati bonus potrebbe salire ad un milione di euro.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Davide Marfella torna al Napoli, l’annuncio del club: “Bentornato Davide”

UFFICIALE – UEFA, premio miglior calciatore dell’anno: tre centrocampisti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Talebani, non saremo hub droga e non ospiteremo terroristi