Commisso tuona: “Vi spiego la differenza tra noi e la Juve!”

Il presidente Viola Commisso ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale Firenzeviola.it

Commisso ha duramente criticato la gestione societaria di club come Juventus, Inter e Barcellona:

“Vedo la Juve favorita per lo Scudetto: ha 200 milioni di stipendi, noi appena 70. Come hanno comprato Chiesa? Ce lo hanno “rubato” perché gli hanno dato molti soldi… ecco la differenza tra noi e la Juve: più ricavi hai e più puoi spendere. Ci sono club come Juventus, Barcellona ed Inter che sono indebitati per un “lavoro sporco””.

