Napoli: tutte le trattative in entrata e in uscita del mercato azzurro

A dodici giorni dalla fine del calciomercato gli azzurri hanno messo a segno un solo acquisto

Il mercato del Napoli si trova tutt’ora in una fase di stallo. Da un lato nessuno dei big ha (per ora) abbandonato il club ma allo stesso tempo non sono ancora arrivati acquisti per quelle zone del campo che andavano rinforzate. I partenopei dicono addio ad Emerson Palmieri, uno dei principali obiettivi di Luciano Spalletti che ora è un nuovo giocatore del Lione. Nelle scorse ore è stato ufficializzato l’acquisto di Juan Jesus, svincolatosi dalla Roma lo scorso giugno. Ma è lecito pensare che il tecnico azzurro si aspetti qualcosa in più per completare una rosa che dovrà affrontare tre competizioni.

Mercato in entrata

Sulle mosse in entrata del Napoli c’è ben poco da segnalare all’infuori dell’ingaggio dell’ex Roma Juan Jesus. Come detto prima è sfumato anche quello che probabilmente era l’obiettivo numero uno di questa finestra di mercato, ossia il terzino campione d’Europa con Chelsea e Nazionale, Emerson Palmieri. L’italo-brasiliano è stato accostato ai partenopei per buona parte di questi due mesi di mercato ma nelle scorse ore il Lione si è aggiudicato le sue prestazioni e ne ha dato l’annuncio ufficiale.

Sulla fascia sinistra si valutano altri nomi, come quello di Omar Wijndal dell’AZ Alkmaar, ma anche per lui la strada è in salita: gli olandesi lo valutano sopra i 17 milioni di euro e stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Giuntoli sarebbe disposto a chiederne soltanto il prestito. Per la mediana va di moda il nome di Zaydou Youssouf, centrocampista classe 99′ del Saint Etienne per il quale, sempre secondo Il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli avrebbe chiesto il prestito con diritto di riscatto.

Infine si guarda anche in casa Juventus per la difesa, Daniele Rugani infatti potrebbe essere l’erede di Kostas Manolas, il quale sembra vicino all’Olympiakos. Occhio anche al nome di Shkodran Mustafi. L’ex Sampdoria si è svincolato dall’Arsenal dopo il semestre di prestito allo Schalke ’04 e nelle scorse settimane ha avuto contatti anche con il Genoa, senza trovare però l’accordo sull’ingaggio.

Mercato in uscita

Il Crotone ha reso ufficiale l’arrivo di Nikita Contini, in prestito fino all’anno prossimo. Gaetano torna in prestito alla Cremonese, mentre Tutino si è accasato al Parma. I ducali se lo sono aggiudicato in prestito con obbligo di riscatto (il quale scatterà non appena il Parma conquisterà il primo punto in classifica, quindi una banale formalità) e al Napoli andrà una cifra compresa tra i 6 e i 7 milioni.

Adam Ounas è attualmente sul mercato, ma fino ad ora non c’è alcuna trattativa vera e propria. Su di lui rimane l’interesse di Torino, Fenerbahçe e Galatasaray me De Laurentiis chiede venti milioni. In caso non dovesse partire potrebbe rinnovare. Occhio alla situazione Manolas-Olympiakos. Il difensore, malgrado la smentita del vice presidente dei greci Costas Karapapas, rimarrebbe loro un obbiettivo. Alcune testate e giornalisti riportano addirittura che la distanza tra la richiesta del Napoli e l’offerta sarebbe minima.

Infine rimane da sciogliere il nodo rinnovo per Lorenzo Insigne: con tutta probabilità il capitano inizierà la stagione con il contratto ancora in scadenza ma c’è chi parla di un incontro subito dopo l’esordio in campionato contro il Venezia per definire la sua permanenza all’ombra del Vesuvio.

Alessandro Santacroce

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Ounas, due opzioni per l’attaccante: cessione o rinnovo

Ag. Rugani: “Accostamento al Napoli? la Juve non l’ha mai messo sul mercato”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Talebani, non saremo hub droga e non ospiteremo terroristi