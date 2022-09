Deulofeu: “Confermo, sono stato vicino al Napoli”

Deulofeu esce allo scoperto: “L’affare con il Napoli è saltato per un motivo”

Gerard Deulofeu, calciatore dell’Udinese, ha confermato di essere stato ad un passo dal vestire la maglia del Napoli ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole:

“Sono stato vicino al Napoli, è vero, ma io ho cambiato ruolo negli ultimi due anni: non sono più un esterno come lo ero prima, ora sono una punta o una seconda punta che gioca dentro il campo e dunque queste sono le condizioni che avevo fissato per andare in un’altra squadra. Per questo è saltata l’operazione, tuttavia ora sono felice e tranquillo all’Udinese”.

Fonte foto: Instagram di Deulofeu

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Verso Milan-Napoli: Pioli e il tabù Spalletti, una sola vittoria in 12 incontri

Da Milano: “Leao assenza più pesante di Osimhen”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: Bianchi, deve essere inclusiva, non uno di meno