Marchetti: “Napoli fortunato con Kvaratskhelia. Vi svelo il motivo”

Kvaratskhelia al Napoli, l’analisi di Luca Marchetti

Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky Sport, ha detto la sua sul grande lavoro svolto dal diesse Giuntoli nel puntare su Kvaratskhelia durante la campagna estiva del Napoli. Ecco le sue parole:

“Grande Giuntoli per aver preso ‘Kvaravaggio’ (Khvicha Kvaratskhelia, n.d.r.)? Giusto che ci sia l’entusiasmo della gente, con questi risultati. Tante cose vanno per il verso giusto, quindi l’entusiasmo collettivo è comprensibile. Un diesse cerca sempre di comporre il quadro migliore, ma la cornice, la tela e i colori ce la mettono tutti, in società: non solo il direttore sportivo, ma anche i collaboratori e l’allenatore, compresa la proprietà. Lo elogerei il Napoli in generale perché tutti hanno fatto un lavoro eccellente. Non solo sono arrivati dei buoni giocatori, ma tutte le prime scelte del Napoli sul mercato. Il mercato è un qualcosa di difficile, non tutti gli obiettivi riesci a prenderli. Su Kvara, ad esempio, c’erano tante società ed il Napoli è stato anche un pizzico fortunato: gli serviva quel giocatore lì quando si potevano spendere certe cifre; non prima e non dopo. Se tutto fosse successo qualche mese prima, magari non sarebbe arrivato perché il suo cartellino, prima della guerra , costava 25 milioni”.

